Bartın Üniversitesi, dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer aldı Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralaması 2024'te "Araştırma Kalitesi" kategorisinde 563'üncü sıraya yerleşme başarısı gösterdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralaması 2024'te "Araştırma Kalitesi" kategorisinde 563'üncü sıraya yerleşme başarısı gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan THE, uluslararası alanda belirli standardı yakalayan 1904 üniversitenin verileriyle ortaya konulan Dünya Üniversite Sıralaması 2024'ü (World University Rankings 2024) açıkladı.

Üniversitelerin akademik olarak 5 farklı temel ölçüte göre değerlendirildiği sıralamada BARÜ, kuruluşunun 15'inci yılında dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

BARÜ, her yıl değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen 1001-1200 bandında sıralamaya girerek önemli başarı gösterdi. "Araştırma Kalitesi" kategorisinde dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında 563'üncü sıraya yerleşen BARÜ, ilk defa girdiği sıralamada benzeri görülmemiş performans gösterdi.

Geride bırakılan 5 yılın performansına bakılarak kurumların eğitim-öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm kategorilerinden elde edilen verilerle yapılan değerlendirmelerde BARÜ, Türkiye'den sıralamaya girebilen 75 yükseköğretim kurumu arasında 12'nci sırada yer aldı.

- "Sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacaktır"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak elde edilen başarıların uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Bilimsel çalışmaları, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarla ortaya koydukları yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunduklarını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Yoğun gayretle çalışıyor, uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle yarınlara olan yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacaktır. Bu sürece katkı sunan öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari insan kaynağımızın aralarında olduğu BARÜ ailesiyle birlikte tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum."

Uzun, sürdürülebilir iyileşmeyle hedefe kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayarak, bu süreçte bilgiyi sadece aktaran değil, üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardıklarını belirtti.

Şimdiki hedeflerinin bu gelişimi, üstüne koyarak geleceğe aktarmak olduğunu aktaran Uzun, desteklerinden ötürü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a teşekkür etti.