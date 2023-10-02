Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Arıt köyü yolu Sipahiler kavşağında Zeyit Baş (41) idaresindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil, Mehmet Bayrak'ın (42) kullandığı 67 SE 550 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından alev alan otomobilin sürücüsü Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Zeyit Baş ile kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki Hasan Köroğlu ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücüler Baş ile Bayrak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?

        Benzer Haberler

        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu
        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu
        Bartın ve Sakarya'da sağanak etkili oldu
        Bartın ve Sakarya'da sağanak etkili oldu
        Bartın'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 zanlı t...
        Bartın'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 zanlı t...
        12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama