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        Bartın'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

        Bartın'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:58
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        Bartın'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
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        Bartın'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Arıt köyü yolu Sipahiler kavşağında gece meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeyit Baş (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak (42) ile yanındaki Hasan Köroğlu'nun tedavisi ise sürüyor.

        Zeyit Baş idaresindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil ile Mehmet Bayrak'ın kullandığı 67 SE 550 plakalı kamyonet Sipahiler kavşağında çarpışmış, alev alan otomobilin sürücüsü Baş çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan güçlükle çıkarılmıştı.

        Yaralanan Zeyit Baş ile kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki Hasan Köroğlu ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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