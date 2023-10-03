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        Bartın'da yaz sezonunda 152 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, İnkumu sahilinde deniz sezonu boyunca 152 boğulma vakasına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:37
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        Bartın'da yaz sezonunda 152 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, İnkumu sahilinde deniz sezonu boyunca 152 boğulma vakasına müdahale etti.

        Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü 6 cankurtaran kulesi, 2 jet ski, 1 zodyak botla hizmet sunan cankurtaranların vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağladığını belirtti.

        1 Haziran’da başlayan 14 kişilik cankurtaran ekibinin, yaz sezonunda 152 kişiyi boğulmaktan kurtardığını ve İnkumu sahilinde can kaybının yaşanmadığına bildiren Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

        "Boğulma vakalarına karşı İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı oluşturduğumuz cankurtaran ekibimiz, 6 ayrı noktada 14 kişi ile hizmet verdi. Karadeniz'in incisi, mavi bayraklı tatil beldemizde son birkaç yıldır ölümlü vaka yaşanmamıştı. Allah'a hamdolsun bu yaz döneminde de can kaybı yaşanmadı. Yeni sezonda da cankurtaran hizmetlerine devam edeceğiz."

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