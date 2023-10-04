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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na yanaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:38
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na yanaştı.

        İstanbul'un ardından 788 yolcu ve 439 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen gemideki turistleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak ile diğer ilgililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça yazılı Amasra ile ilgili bilgilendirici broşürler verildi.

        Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçilerden bir kısmı, tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

        Gece Amasra'da demirli kalacak gemideki turistler için kaymakamlık tarafından etkinlik düzenlenecek. Geminin yarın Ordu'ya hareket edeceği öğrenildi.

        Kültür ve Turizm Müdürü Koçak, gazetecilere, ilçenin yeşili, mavisi ve kültürel varlıklarıyla zengin bir bölge olduğunu belirterek, yolcu gemisiyle gelen turistlerin de Amasra'ya hayran kaldıklarını söyledi.

        Amasra'ya ilk kez 350 yolcu ve 280 personelle 3 Ağustos 2022'de gelen "Astoria Grande", bugüne kadar ilçeye 25 seferle 15 bin 744 turist ile 9 bin 56 personel getirdi.

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