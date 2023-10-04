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        Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:56
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        Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, oynanmasına aracılık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen 8 zanlıya yönelik Bartın, Sakarya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, kurusıkı tabanca, cep telefonları, bilgisayar, evraklar, kredi kartları ve dijital materyaller ele geçirildi, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ve 600 dolar tespit edildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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