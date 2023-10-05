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        AK Parti İl Başkanı Arslan'dan partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama:

        AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:58
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        AK Parti İl Başkanı Arslan'dan partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama:
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        AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını bildirdi.

        Arslan, parti binasında gazetecilere, 7 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" mottosuyla 4. Olağanüstü Büyük Kongre'yi yapacaklarını anımsattı.

        Partilerinin 22 yıllık siyasi tarihinde her gününü millete hizmet yolunda harcadığını ve birçok sınavdan geçtiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "AK Parti, bugüne kadar tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz."

        Arslan, kongreyle birlikte milletin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacaklarını belirterek, "22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız." dedi.

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