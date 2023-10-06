GÜNCELLEME - Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis ve oynatılmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemler tamamlandı.

Bartın, Sakarya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan örgüt elebaşı C.S'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt elebaşı C.S. ile A.B. ve M.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, oynanmasına aracılık yapılmasına ilişkin 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, kurusıkı tabanca, cep telefonları, bilgisayar, evrak, kredi kartları ve dijital materyaller ele geçirilmiş, banka hesaplarında suçtan elde edildiği sanılan 70 bin lira ve 600 dolar tespit edilmişti.