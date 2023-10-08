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        Bartın'da FETÖ hükümlüsü eski binbaşı cezaevine gönderildi

        Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada hakkında verilen hapis cezası kararı kesinleşen eski binbaşı cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:53
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        Bartın'da FETÖ hükümlüsü eski binbaşı cezaevine gönderildi
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        Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada hakkında verilen hapis cezası kararı kesinleşen eski binbaşı cezaevine konuldu.

        Bartın'da "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla Amasra'da gözaltına alındı.

        Bartın Adliyesi'ne götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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