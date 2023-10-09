Bartın'da "Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı" toplantısı gerçekleştirildi

Bartın'da, kentte sıklıkla görülmeye başlanan "Kahverengi Kokarca böceği ile mücadele" kapsamında Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonundaki toplantıda konuşan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkan Vekili Cahit Coşkun Altunoğlu, istilacı tür olan kahverengi kokarcanın, 2017'de Türkiye'de, 2021'de de Bartın'da görülmeye başlandığını belirtti.

Katılımcılara zararlının sistematiği, biyolojisi, konukçuları ve mücadele metotları ile ilgili bilgiler aktaran Altunoğlu, zararlı ile mekanik (elle toplanarak imha edilmesi) mücadelenin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların da bu mücadeleye destekleri ile zararlı popülasyonunun azaltılabileceğini kaydeden Altunoğlu, ilkbaharda böceğin beslenmeye başlaması ile birlikte çiftçilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri ve uygun kimyasallarla mücadeleye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları, ilçe müdürleri, ziraat yüksek mühendisleri Erdoğan Ayan ve Tuğba Akdeniz Fırat, ziraat mühendisi Hüseyin Akyazı ile teknik personel katıldı.