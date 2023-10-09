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        Bartın Üniversitesinin "6. AR-GE Proje Pazarı" başvuruları 13 Ekim'e kadar yapılabilecek

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen 6. AR-GE Proje Pazarı başvuru süresinin 13 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:09
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        Bartın Üniversitesinin "6. AR-GE Proje Pazarı" başvuruları 13 Ekim'e kadar yapılabilecek
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen 6. AR-GE Proje Pazarı başvuru süresinin 13 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde başvuru tarihlerinin gösterilen yoğun ilginin ardından gelen talepler üzerine uzatıldığı belirtildi.

        AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda Türkiye'nin farklı illerinden rekor katılımın olduğu etkinliğin son başvuru tarihinin 13 Ekim olarak güncellendiği aktarılan açıklamada, ön değerlendirme sonuçlarının 18 Ekim'de açıklanacağı festivale, cuma günü saat 23.59'a kadar yeni başvurular yapılabileceği gibi taslak olarak kaydedilmiş başvuruların da tamamlanabileceği ifade edildi.

        BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarında dereceye girenlere toplamda 130 bin liranın üzerinde ödüllerin verileceği festival, 2-3 Kasım'da BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, geleceğe farklı bir ufuk çizgisi çizmek için çıktıkları yolculukta etkinliğe her geçen dönem gösterilen ilginin arttığını belirtti.

        Uzun, "Büyük ve Güçlü Türkiye için hayal kuran, düşünen, çaba gösteren ve 'Benim de bir fikrim var' diyenlerin festivali AR-GE Proje Pazarına gösterilen bu ilgi aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da arttırıyor." ifadelerini kullandı.

        Başvuruların "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresinden alınmaya devam ettiği etkinlikle ilgili tüm detaylar yine aynı sayfada yer alıyor. AR-GE Proje Pazarı internet sayfasını ziyaret eden katılımcılar, yarışmalar ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşabildiği gibi iletişim adreslerine de erişebiliyor.

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