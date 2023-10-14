Bakan Tunç, Amasra'da maden ocağındaki patlamada ölen işçiler için okutulan mevlide katıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da 14 Ekim 2022'de maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen mevlit programına iştirak etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da 14 Ekim 2022'de maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen mevlit programına iştirak etti.

Patlamada yaşamını yitiren 43 madenciden biri olan Serhat Kahraman'ın Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Bakan Tunç, ardından Ahatlar köyündeki Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın kabirlerini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Tunç, ailelere sabır diledi.

Bakan Tunç, daha sonra Makaracı köyünde Makaracı İlkokulu bahçesinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Burada konuşan Tunç, ülkeyi yasa boğan kazanın üzerinden 1 yıl geçtiğini, acısının hala taze olduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Tunç, "1 yıl önce 14 Ekim'de sizin ocaklarınıza ateş düştüğünde bütün Bartın'ın ocağına ateş düşmüştü. Hepimizin yüreği yaralanmış, ülkemiz üzülmüştü. Bütün millet olarak üzülmüştük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanın ertesi günü sabah Amasra'ya geldiğini ve Makaracı köyünde 4 madencinin cenaze namazına katıldığını hatırlatan Tunç, "Şimdi sizlere onun selamını iletiyorum. Mevlit programına katıldığımızı ifade ettiğimizde selamlarını ve tekrar başsağlığı dileklerini iletti." diye konuştu.

Tunç, bir daha böyle acıların yaşanmamasını dileyerek, "Tabii emanetlerine sahip çıkmak bizim vazifemiz. Sayın Valimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla şehitlerimizin, madencilerimizin yakınlarına, evlatlarına sahip çıkacağız. Onların emanetini, en güzel şekilde inşallah yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.