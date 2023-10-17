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        Bartın'da çöplükte ceset bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:30
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        Bartın'da çöplükte ceset bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kozcağız Sanayi Sitesi mevkisinde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan zanlılar Z.Ü. ve G.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Z.Ü'nün, ifadesinde, aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği, arkadaşı G.G'nin de kendisine yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

        Dün, Kozcağız Sanayi Sitesi mevkisindeki çöplük alanda tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulunmuş, cesedin Emrah Üstünsoy'a (35) ait olduğu belirlenmişti. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle Z.Ü. ve G.G'yi gözaltına alınmıştı.

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