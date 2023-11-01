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        Kruvaziyer yolcuları Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle Amasra'ya gelen turistler için Bartın Irmağı'nda tekne turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:05
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        Kruvaziyer yolcuları Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyerle Amasra'ya gelen turistler için Bartın Irmağı'nda tekne turu düzenlendi.

        İstanbul'un ardından 870 yolcu ve 422 kişilik mürettebatıyla Bartın'a gelen gemi, Amasra Limanı'nda demirledi. Gemideki yolcular, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça yazılı Amasra broşürleri verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren turistlerin bir kısmı, tur otobüsleriyle Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan lav sütunlarını ziyaret etti.

        Dünya genelinde Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar sahilinde bulunan lav sütunları hakkında rehberlerin bilgi verdiği turistler, fotoğraf çekerek doğal güzelliği kayıt altına aldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak'ın da eşlik ettiği, Bartın Gazhane Parkı'nda Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun karşıladığı turistler, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda tekne turuna katıldı.

        Bartın Kent Müzesi'ni de gezen Rus turistlere, yöresel yiyecek ikramında bulunuldu.

        Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

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