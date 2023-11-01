Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olağan toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapıldı.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumları ile denetim kurulu ve İŞKUR faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, denetim kurulunun 2023 yılı temmuz-eylül ayları arasındaki denetim faaliyetleri ile çalışanların mesleki eğitimine yönelik kurs teklifi onaylandı.

- Bartın'da asfalt çalışmaları sürüyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aladağ Mahallesi'nde 4 bin 650 metrekarelik alanda sıcak asfaltla yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Üstyapı yenileme çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini aktaran Fırıncıoğlu, "Kısa zamanda Hendekyanı Caddesi, Aladağ Mahallesi 531. Sokak ve Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde çalışmalarımızı tamamlayarak bu bölgelerdeki ulaşım sorununu ortadan kaldırdık. Buradaki çalışmaların ardından Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Caddesi'nde çalışma başlattık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde 4 bin 650 metrekarelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. Hasar gören yolu sıcak asfaltla sorunsuz hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.