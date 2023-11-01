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        Bartın Üniversitesinde 6. AR-GE Proje Pazarı yarın başlıyor

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu 6. AR-GE Proje Pazarı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:49
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        Bartın Üniversitesinde 6. AR-GE Proje Pazarı yarın başlıyor
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        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu 6. AR-GE Proje Pazarı yarın başlayacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2-3 Kasım'da Kutlubey Yerleşkesi'nde yapılacak bilim ve teknoloji festivaline 32 farklı ilden yüzlerce yarışmacı katılacak.

        Bölgenin uzun soluklu en önemli festivalinde 19 ana temada en iyi projeler yarışacak ve dereceye girenlere toplamda 130 bin liranın üzerinde ödül verilecek.

        İlkokul, ortaokul, lise ve ana kategoride düzenlenen yarışmalarda projeler, üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirilecek.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle bu yıl altıncısı düzenlenecek programın heyecanını yeniden yaşadıklarını dile getirdi.

        Uzun, "Benim de bir fikrim var" sloganıyla geleneksel hale getirilen etkinliğin bu sene de farklı kategorilerdeki yenilikçi proje fikirlerine ev sahipliği yapacağını belirterek, "En iyi proje fikirlerinin ödüllendirileceği, ülkenin öncü kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katılacağı programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla çalışmaya ve 'Türkiye Yüzyılı'na değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı (TEYDEB) Mehmet Aslan'ın "Akademik Yıl Açılış Dersi"ni vereceği festivalde, Milli Muharip Uçak KAAN'ın motor üretimiyle tarihi başarıya imza atan TRMOTOR Güç Sistemleri'nin Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ile Türk havacılık uzay sanayinin lider kuruluşu TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de sunum yapacak.

        AR-GE Proje Pazarı'nda, Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı destek veren kurumlar arasında yer alıyor. HAVELSAN ve ROKETSAN’ın platin sponsor olduğu festivalde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ASELSAN, Çanakcılar Şirketler Grubu, TUSAŞ (TAİ-TEİ) ise altın sponsorlar arasında bulunuyor.

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