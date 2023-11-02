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        Bartın Üniversitesi'nde 6. AR-GE Proje Pazarı başladı

        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 6. AR-GE Proje Pazarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:53
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        Bartın Üniversitesi'nde 6. AR-GE Proje Pazarı başladı
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        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 6. AR-GE Proje Pazarı başladı.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Kutlubey Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda yapılan açılış törenindeki konuşmasında, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına uygulanan zulmü bir kez daha kınadığını, insanlık trajedisinin bir an önce son bulması ve bölgenin huzura kavuşmasını dilediğini belirtti.

        Üniversite olarak bir hayalle yola çıktıklarını ve bu hayalin bölgeden başlayarak ülkeye katma değer sunmak, ülkenin milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalar yapmak, "Benim de bir fikrim var." diyen bilim tutkunlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

        Uzun, geçmişte olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun hayallerine ortak olmak için BARÜ'de bir araya geldiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

        "2017'den itibaren üniversitemizin paydaşlarıyla güç birliği içerisinde gerçekleştirdiği AR-GE Proje Pazarı ile yüzlerce proje sahibi sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Çok değerli projeler gözlerimizin önünde büyüyüp serpildi ve ülkemizin milli teknoloji hamlesine çok değerli katkılar sundu. İnanıyorum ki bugün sergilenenler arasında da bizleri kendine hayran bırakacak projeler yer alıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılına eriştiğimiz bu günlerde ülkemiz için var gücümüzle çalışıyor, Türkiye Yüzyılı hedefiyle artık bilim ve teknolojiyi takip eden değil yön veren bir ülke olma gayreti gösteriyoruz."

        AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 19 ana temada fikirlerin yer aldığı etkinlikte, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren projeler yarın ödüllendirilecek.

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