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        Bartın Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılışı yapıldı

        Bartın Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:01
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        Bartın Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılışı yapıldı
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        Bartın Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

        Kutlubey Yazıcılar Kampüsü konferans salonundaki törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi'nin akademik ve fiziki anlamda hızla yükselişine devam ettiğini görmenin memnuniyet verici olduğu dile getirdi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı gururunun yaşandığı bu önemli yılda, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile Cumhuriyet'in 2'nci yüz yılına adım atarken ülkenin kalkınma hamlesinde hayati role sahip en önemli kurumların başında üniversitelerin geldiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

        "Üretimin her alanında ekonomiden sanayiye, özellikle teknoloji alanında yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş, donanımlı bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebileceğimizin bilincinde olarak üniversitelerimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda Bartın Üniversitesi eğitim alt yapısı, akademik kadrosu, her geçen yıl artan öğrenci sayısı, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yürüttüğü önemli proje ve çalışmalarının yanında sanatta, kültürde ve sporda elde ettiği başarılarla iline, bölgesine ve ülkesine değer katmaktadır. Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu milli sporcularımızla da her alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olduğunu kanıtlamıştır."

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da üniversitesi olarak yarınlara iz bırakmak istediklerini ve teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        2008'de kurulan ve henüz 15 yaşındaki üniversitenin 71 farklı ülkeden öğrencileri ve 20 bini aşkın mensubuyla dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığına işaret eden Uzun, "Üniversitemiz, dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education 2024 sıralamasına göre 'Araştırma Kalitesi' kategorisinde dünyada 563'üncü Türkiye'de 2. sırada. 'Eğitim' alanında dünyada ilk 500, Türkiye'de ilk 5, 'Mühendislik' alanında ise dünyada ilk 800, Türkiye'de ise ilk 10 üniversite arasında. Son 6 yılda yayın ve atıf sayılarını 5 kata yakın artırmayı başardık. Webometrics Dünya Üniversite ıralamasında 7 yılda 4 bin 591 üniversiteyi gerimizde bıraktık." ifadelerini kullandı.

        Akademik yıl açılış dersini, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı (TEYDEB) Mehmet Aslan'ın verdiği tören, son 1 yıl içinde profesör ve doçent unvanı alan akademisyenlere cübbelerinin giydirilmesiyle sona erdi.

        Programa, Belediye Başkan Vekili Hasan Arınan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

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