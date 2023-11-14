Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da yolcu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Bartın'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da yolcu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

        Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki 74 M 0056 plakalı minibüs, Bartın Arıt köyü kara yolu Çamaaltı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.

        İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Bartın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bartın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bartın'da otomobil, devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da otomobil, devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Liseli kızların kavgası kamerada
        Liseli kızların kavgası kamerada
        Bartın'da kaçak trol avcılığı yapan iki balıkçı teknesine 231 bin 860 TL ce...
        Bartın'da kaçak trol avcılığı yapan iki balıkçı teknesine 231 bin 860 TL ce...
        Doç. Dr. Özkazanç: Ormanların amaç dışı kullanımı bozayıları şehirlere indi...
        Doç. Dr. Özkazanç: Ormanların amaç dışı kullanımı bozayıları şehirlere indi...
        Bartın Valisi Arslan'dan "10 Kasım" mesajı
        Bartın Valisi Arslan'dan "10 Kasım" mesajı