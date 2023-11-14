Bartın'da yolcu minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.Ç. (56) idaresindeki 74 M 0056 plakalı minibüs, Bartın Arıt köyü kara yolu Çamaaltı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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