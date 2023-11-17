Bartın'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bartın-Karabük kara yolunda seyreden Burak Dağcı (25) yönetimindeki 74 BY 084 plakalı otomobil, Bahçecik köyü mevkisinde, İlhan Şahin (38) idaresindeki 41 DY 610 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Fatma (77), Ramazan (39) ve Mehmet Güngör (42) ile Nuran Cin (51) yaralandı.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.