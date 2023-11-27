Bartın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen K.T'yi gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, iki parça halinde 3,78 gram metamfetamin, şurup şişesine saklanmış 483,46 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.