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        Bartın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Bartın'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:42
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        Bartın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Bartın'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen K.T'yi gözaltına aldı.

        Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, iki parça halinde 3,78 gram metamfetamin, şurup şişesine saklanmış 483,46 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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