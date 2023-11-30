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        Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

        Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:46
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        Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
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        Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

        Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

        Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

        Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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