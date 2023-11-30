Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.
Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.
Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.
Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.
Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.
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