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        Cumhur İttifakı adayı Fırıncıoğlu, hedeflerini anlattı

        Bartın Belediye Başkanı ve MHP'den Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, hedeflerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:38
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        Cumhur İttifakı adayı Fırıncıoğlu, hedeflerini anlattı
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        Bartın Belediye Başkanı ve MHP'den Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, hedeflerini anlattı.

        Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Fırıncıoğlu, kentteki sorunları çözmek için yola çıktıklarını belirtti.

        Fırıncıoğlu, değişim ve gelişim için çıktıkları bu yolda, Allah'ın takdiri ve vatandaşların desteğiyle başarıya ulaşacaklarını kaydetti.

        Her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediğini anlatan Fırıncıoğlu, şöyle konuştu:

        "Az zamanda çok işler yaptık. Teveccüh göstermeniz durumunda, aynı anlayış ve vizyonla çalışmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve değerli milletvekilimizin destekleriyle, şehrimizi bölgemizin en güçlü merkezlerinden biri yapacağız. Seçimlerin, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da Bartın'ı Cumhur İttifakı çatısı altında ve "kuzeyin parlayan yıldızı" sloganıyla geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

        Bartın için hizmet sevdalısı olduklarını aktaran Aldatmaz, "Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile yapacağımız çok şey var. Bartın'ı marka şehir yapacağız. Birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber önce Bartın, sonra Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da kentte Cumhur İttifakı'nın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

        MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de ülkenin Cumhur İttifakı ile önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, "Bu kazanımların sürmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıya, AK Parti ve MHP üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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