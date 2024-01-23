Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

        Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.

        Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, "Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor" programında konuştu...
        Adalet Bakanı Tunç, "Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor" programında konuştu...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Bakan Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenazesine katıl...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenaze t...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşinin cenaze t...
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti
        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti
        Kanadı ağaçtaki iplere takılan karga kurtarıldı
        Kanadı ağaçtaki iplere takılan karga kurtarıldı