Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fırıncıoğlu, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnafı her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi

Şehrin ekonomisine katkıda bulunan esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Fırıncıoğlu, "İyi dilekleri ve önerileri için tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak akılla hareket ediyoruz. El birliğiyle vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Her zaman Bartın için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.