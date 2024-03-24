Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Bartın Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak 22 yıldan bu yana önemli eserler kazandırdıkları kentin üniversite şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bartın'ın tünelleri, barajları, okulları, organize sanayi bölgesindeki yeni fabrikalarıyla gelişmesini, kalkınmasını sürdürdüğünü belirten Tunç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bartın'da Cumhur İttifakı olarak seçime girildiğini anımsattı.

Tunç, birliğin gücüyle Bartın'ın kazanmasını hep beraber sağlayacaklarını anlatarak, "Adayımız Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu. Tabii babası Davut Fırıncıoğlu da yıllarca burada belediye başkanlığı yapmış. Bartın'ımızda belediyecilik hizmetleri noktasında onun projelerinin bir bir hayata geçmesi ve Bartın'ın güzel eserlere kavuşması konusunda hep ona destek olacağız. Burada hükümet belediye uyumunu tam şekilde sağladık. Bartın'ımızda Cumhur İttifakı'nın tam bir kardeşliği var. İnşallah bu sinerji Bartın'ımıza değer katacak, yatırımları da beraberinde getirecek." diye konuştu.

İktidarları döneminde eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adaletten güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Tunç, Türkiye'nin enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, teröre ve dış tehditlere karşı dirayetli ülke olarak yoluna devam edeceğini vurguladı. Bakan Tunç, terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini, çocukları, gençleri huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmaya devam edeceklerine değinerek, "Dünyada da adaleti, hakkaniyeti savunmaya, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını, Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Dünyada insan haklarının savunucusu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını ve ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti: "Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasının yolunu açtık. Gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlarla, Anayasa değişiklikleriyle, sizlerin verdiği 'evet' oylarıyla bu reformlar hayata geçti ve bugün Türkiye her zamankinden demokrasisi ve cumhuriyeti daha güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek de büyük reform yaptık. Krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan o darbeci anlayışı yeşerten, doksanlı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, 1,5 yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Tunç, Bartın'ın son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 60'ın üzerinde destek verdiğini anımsatarak, gece gündüz çalışarak eser üstüne eser kazandırmaya devam edeceklerini, 31 Mart'ta seçmenlerin vereceği kararla gerçek belediyecilik hizmetlerinin artarak devam edeceğine inandıklarını dile getirdi. Daha sonra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP MYK Üyesi Cemal Akın da birer konuşma yaptı.