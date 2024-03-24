Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:28 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Bartın Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak 22 yıldan bu yana önemli eserler kazandırdıkları kentin üniversite şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

        Bartın'ın tünelleri, barajları, okulları, organize sanayi bölgesindeki yeni fabrikalarıyla gelişmesini, kalkınmasını sürdürdüğünü belirten Tunç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bartın'da Cumhur İttifakı olarak seçime girildiğini anımsattı.

        Tunç, birliğin gücüyle Bartın'ın kazanmasını hep beraber sağlayacaklarını anlatarak, "Adayımız Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu. Tabii babası Davut Fırıncıoğlu da yıllarca burada belediye başkanlığı yapmış. Bartın'ımızda belediyecilik hizmetleri noktasında onun projelerinin bir bir hayata geçmesi ve Bartın'ın güzel eserlere kavuşması konusunda hep ona destek olacağız. Burada hükümet belediye uyumunu tam şekilde sağladık. Bartın'ımızda Cumhur İttifakı'nın tam bir kardeşliği var. İnşallah bu sinerji Bartın'ımıza değer katacak, yatırımları da beraberinde getirecek." diye konuştu.

        İktidarları döneminde eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adaletten güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Tunç, Türkiye'nin enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, teröre ve dış tehditlere karşı dirayetli ülke olarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

        Bakan Tunç, terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini, çocukları, gençleri huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmaya devam edeceklerine değinerek, "Dünyada da adaleti, hakkaniyeti savunmaya, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını, Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Dünyada insan haklarının savunucusu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını ve ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

        "Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasının yolunu açtık. Gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlarla, Anayasa değişiklikleriyle, sizlerin verdiği 'evet' oylarıyla bu reformlar hayata geçti ve bugün Türkiye her zamankinden demokrasisi ve cumhuriyeti daha güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek de büyük reform yaptık. Krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan o darbeci anlayışı yeşerten, doksanlı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, 1,5 yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

        Tunç, Bartın'ın son seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 60'ın üzerinde destek verdiğini anımsatarak, gece gündüz çalışarak eser üstüne eser kazandırmaya devam edeceklerini, 31 Mart'ta seçmenlerin vereceği kararla gerçek belediyecilik hizmetlerinin artarak devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

        Daha sonra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP MYK Üyesi Cemal Akın da birer konuşma yaptı.

        Bakan Tunç, programın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (3...
        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (3...
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da iftar programında konuştu:
        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)
        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu