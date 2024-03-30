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        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'ya zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Amasra'ya hep beraber sahip çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:49
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        Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'ya zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Amasra'ya hep beraber sahip çıkacağız." dedi.

        Bartın'ın Amasra ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğine katılan Bakan Tunç, vatandaşlarla Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Kaleiçi'nden geçerek Çekiciler Çarşısı'na yürüdü.

        Esnaf ve vatandaşlara karanfil veren Tunç, onlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Tunç, Küçük Liman ve Büyük Liman'da da tatilcilerle sohbet etti.

        Daha sonra Amasra seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Tunç, Amasra'yı "Kuzey'in yıldızı" yapmaları gerektiğini belirterek, "Potansiyelimiz var. Tarihi değerlerimiz var. Tarihi eserlerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkarmamız lazım." dedi.

        Amasra'ya yapılan yatırımları anlatan Tunç, "Amasra Belediyesi maalesef son 5 yıl bir durağan dönem geçirdi. Şu geçtiğimiz yolları bile yapamadılar. Biz yaptık." ifadelerini kullandı.

        Tunç, Amasra'ya termik santral yapılacağı iddialarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Her seçimde bunu söylüyorlar. Termik santralle ilgili olarak sürecin artık iptal edildiğini, mahkeme kararının olduğunu herkes bilmiyor mu Amasra'da? Amasra'ya zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Amasra'ya hep beraber sahip çıkacağız. Amasra'mıza ne yapsak azdır. İnşallah siz yetkiyi verdiğinizde artık ondan sonrasını hiç merak etmeyin. Ondan sonrası artık Ahmet Reis'e ve bize kalmış. Gece gündüz çalışacağız."

        AK Parti Amasra Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'e destek isteyen Tunç, Amasra'nın kaynaklarının doğru kullanılmasının önemini vurguladı.

        Tunç, Amasra'da "Çeşm-i Cihan"a yakışır bir yönetim sergileyeceklerini dile getirerek, "Bütün dünya Çeşm-i Cihan'ı tanıyacak, Avrupa tanıyacak, yabancı turistler buraya gelecek. Safranbolu'yla beraber kardeş şehir olarak hemen yakınımızda UNESCO Dünya Mirası ile yine Amasra'yı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldığımızda inşallah Batı Karadeniz'in incisi Amasra'mız bir yıldız gibi parlayacak." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile AK Parti Amasra Belediye Başkan adayı Ahmet Reis de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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