Adalet Bakanı Tunç, Amasra'da "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'ya zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Amasra'ya hep beraber sahip çıkacağız." dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğine katılan Bakan Tunç, vatandaşlarla Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Kaleiçi'nden geçerek Çekiciler Çarşısı'na yürüdü.

Esnaf ve vatandaşlara karanfil veren Tunç, onlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tunç, Küçük Liman ve Büyük Liman'da da tatilcilerle sohbet etti.

Daha sonra Amasra seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Tunç, Amasra'yı "Kuzey'in yıldızı" yapmaları gerektiğini belirterek, "Potansiyelimiz var. Tarihi değerlerimiz var. Tarihi eserlerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkarmamız lazım." dedi.

Amasra'ya yapılan yatırımları anlatan Tunç, "Amasra Belediyesi maalesef son 5 yıl bir durağan dönem geçirdi. Şu geçtiğimiz yolları bile yapamadılar. Biz yaptık." ifadelerini kullandı.

Tunç, Amasra'ya termik santral yapılacağı iddialarına değinerek, şunları kaydetti: