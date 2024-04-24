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        Sezonun ikinci kruvaziyeri 898 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaştı

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:53
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        Sezonun ikinci kruvaziyeri 898 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaştı
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 898 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

        İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin, akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

        Bartın'ın sahil kenti Amasra'ya geçen yıl kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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