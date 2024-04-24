Sezonun ikinci kruvaziyeri 898 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 898 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.