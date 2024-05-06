Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Burada bekleyen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dalgaların etkili olduğu denizden yapılan yarım saatlik çalışmayla bota alınan O.S.D, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı limanına götürüldü.

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