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        Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:27
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        Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Boztepe Mahallesi mevkisindeki kayalık alanda arkadaşlarıyla balık tutan O.S.D'nin ayakları kayalıkların arasına sıkıştı. Bileği burkulunca yürümekte zorlanan amatör balıkçı burada mahsur kaldı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi.

        Dalgaların etkili olduğu denizden yapılan yarım saatlik çalışmayla bota alınan O.S.D, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı limanına götürüldü.

        Burada bekleyen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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