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        Bartın'da otomobilin anne ve bebeğine çarpması güvenlik kamerasında

        Bartın'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebeğine çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:37
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        Bartın'da otomobilin anne ve bebeğine çarpması güvenlik kamerasında
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        Bartın'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebeğine çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gölbucağı Mahallesi Köksal Toptan Lisesi kavşağında bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile bebeğine otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve bebeği, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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