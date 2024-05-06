Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Eş zamanlı operasyonla 6 evde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik ecza, 15 kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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