Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eş zamanlı operasyonla 6 evde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik ecza, 15 kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.