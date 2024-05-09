Bartın'da ev hanımının bakımını üstlendiği yaralı ebabil iyileşti

Bartın'da ev hanımının yaralı ve bitkin halde bulduğu ve evinde bakımını yaparak iyileştirdiği ebabil, doğaya salındı.

Orduyeri Mahallesi'nde ikamet eden Serap Koçbaş, 4 gün önce misafirliğe gittiği annesinin evinin merdivenlerinde yaralı ve bitkin halde bulduğu ebabili evine götürdü.

Koçbaş, manav kasalarından yaptığı yuvada kanadındaki yarasını iyileştirdiği kuşu besledi.

Bir süre sonra kuşun kafes ve evin içinde uçmak istediğini gören Koçbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkilileriyle iletişime geçerek, ebabilin doğal ortama salınması için yetkililere teslim etti.

Koçbaş, AA muhabirine, kuşu bulduktan sonra internette araştırma yaptığını ve türünün ebabil olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ebabili internetten araştırdığı bilgilerle beslediğini ve bakımını yaptığını anlatan Koçbaş, "Bu türler yemlerini uçarak yediği için elden yemeyi bilmiyorlar. Ben de gagasını açarak beslemeye çalıştım ve iyileştirdim. Uçma zamanı geldi sanırım ve şu anda elimde tutmakta güçlük çekiyorum. Kendim uçurmak istedim ama ona da cesaretim yok çünkü, birkaç denemede uçabiliyorlar. O yüzden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini aradım." diye konuştu.