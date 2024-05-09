Ulus'ta öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi

Bartın'n Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Gıda ve Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

Kaymakam Fırat Kadiroğlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, beslenmenin sağlık açısından en önemli etken olduğunu belirtti.

Beslenme alışkanlığı kazanılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Kadiroğlu, "Fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.