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        Ulus'ta öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi

        Bartın'n Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Gıda ve Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:19
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        Ulus'ta öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi
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        Bartın'n Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Gıda ve Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

        Kaymakam Fırat Kadiroğlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, beslenmenin sağlık açısından en önemli etken olduğunu belirtti.

        Beslenme alışkanlığı kazanılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini kaydeden Kadiroğlu, "Fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​Öğrencilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, gıda güvenilirliği, israf ve gıda okur yazarlığı konularında bilgi verildi.

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