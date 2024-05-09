Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın "zimmet" iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın "zimmet" suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çakır ve Dal ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da takip etti.

Savunma yapan Belediye Başkanı Çakır, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, neyi zimmetine geçirdiğini de merak ettiğini söyledi.

Görevde olduğu sürece Amasra halkının çıkar ve ekonomisini düşündüğünü dile getiren Çakır, 31 Mart seçimlerinde tekrar göreve geldiğini anımsattı.

Çakır, 10 Ocak’ta belediyenin sözleşmeli avukatı Dal'ın belediyeyle ilgili Zonguldak İdare Mahkemesindeki bir davaya gitmesi gerektiği söylediğini, kendisinin Dal'a tahsis edebilecekleri bir araç ve şoför bulunmadığını ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Avukatımıza, kendi aracıyla gitmesini ve kullandığı yakıtı belediye olarak karşılayacağımızı söyledim. Avukatımız Zonguldak'a gittikten bir gün sonra kullandığı 24 litre mazotu belediye garajından kendisine iade ettik. Bu iade de defterlerimizde kayıtlıdır. Bize kara çalmaya çalışan sahte isim ve imzayla bu durum bir suçmuş gibi ihbar edilmiştir. Mektubu yazan kişinin seçimlerden AK Parti aday adayı olan kişinin yanında çalışan biri olduğunu öğrendik. Hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Şu anda zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmamız istenen bir iddiayla karşı karşıyayız. Bu durumu sadece hukukla açıklamak mümkün değil. Yargı gereğini yapacaktır, buna inancım tamdır. Neyi zimmetime geçirdiğimi ben de merak ediyorum. İddia makamından bunu bize açıklamasını bekliyorum."