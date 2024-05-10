Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engelli bireyler için sesli kitap hazırladı

Sarıkabak, projenin uzun süren hazırlık, ses kaydı, montaj ve yayımlama aşamalarının tamamlanmasında birçok kişinin emek verdiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Projede, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencileri Aynur Polat, Aysel Ormantepe, Ertuğrul Kağan Uluğ, Esra Çelik, Fırat Özdoğan, Kanber Umut Kandemir, Mehmet Gazi Öztürk ve Nevra Akçakoca yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak danışmanlığında öğrenciler, Engelliler Haftası öncesinde kitabı yayımlayarak önemli bir çalışmaya imza attı.

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