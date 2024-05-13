Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti.

        Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan nakış kursunda eğitim alan velilerle bir süre sohbet eden Arslan, özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Okul idarecilerinden eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, engellilerin kendi kendine yetebilmesi, meslek edinmesi, başta eğitim olmak üzere ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yararlanabilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Engellilerin başarılarını her alanda görmekten büyük gurur duyduklarını aktaran Arslan, uluslararası paralimpik müsabakalarda engelli sporcuların altın madalyalarla ülkelerine dönmelerinin bunun en güzel örneklerinden olduğunu kaydetti.

        Arslan, engelli bireylerin her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        - Ulus MYO öğretim elemanlarından tanıtım ziyareti

        Ulus Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları, Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversite bölümlerini tanıttı.

        Yapılan sunumla "Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri, Ormancılık, Mimarlık ve Şehir Planlama" bölümlerini öğrenen öğrenciler, kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi oldu.

        Okulun müdür yardımcısı öğretim görevlisi Dr. Erdal Güler, bölümlerin tanıtılması açısından ziyaretleri son derece önemli bulduklarını belirterek, etkinliğin devam edeceğini kaydetti.

        - Amasra'da fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Bartın Ticaret İl Müdürlüğ ünce, Amasra ilçesindeki market, restoran ve kafelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimlerde kasa ve etiket fiyatlarının aynı olup olmadığına bakan ekipler, kurallara uyulmaması durumunda yapılacak yaptırımlar hakkında yetkililere bilgi verdi.

        Ekipler ayrıca, haksız fiyat artışı yapan marketlerle ilgili tutanak tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engelli bireyler için sesli kitap haz...
        Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engelli bireyler için sesli kitap haz...
        Bartın'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu
        Bartın'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu
        Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın "zimmet" iddiasıyla yargılanmasına başland...
        Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın "zimmet" iddiasıyla yargılanmasına başland...
        Belediye garajından mazot alan belediye avukatı ile Belediye Başkanına 12 y...
        Belediye garajından mazot alan belediye avukatı ile Belediye Başkanına 12 y...
        Ulus'ta öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi
        Ulus'ta öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi
        Bartın'da ev hanımının bakımını üstlendiği yaralı ebabil iyileşti
        Bartın'da ev hanımının bakımını üstlendiği yaralı ebabil iyileşti