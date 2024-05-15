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        Bartın'da kestaneye zarar veren gal arısıyla mücadele için yararlı böcekler doğaya salındı

        Bartın'da kestanenin rekoltesini düşüren gal arısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:48
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        Bartın'da kestaneye zarar veren gal arısıyla mücadele için yararlı böcekler doğaya salındı
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        Bartın'da kestanenin rekoltesini düşüren gal arısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler doğaya bırakıldı.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda üretilen böceklerin Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyünde salınması etkinliğine Vali Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu katıldı.

        Arslan, gazetecilere, kentte kestane üretimini zayıflatan ve meyvelere zarar veren gal arısıyla mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

        Çalışmaların 2021'de başlandığını anlatan Arslan, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle doğamızın dengesi bozuldu. Her seferinde farklı istilacı böceklerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gal arısı da bunlardan biri. 3 yıldır mücadelemiz sürüyor ama bu kısa vadede çözümü olacak bir şey değil. Biraz sabredeceğiz. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz bizlerle orta hareket ederlerse çok daha hızlı sonuç alacağımızı umuyoruz." dedi.

        Bayraktaroğlu da canlıların zarar görmesi ve doğanın dengesinin bozulması nedeniyle ormanlık alanlarda kimyasal mücadele yapmadıklarını vurguladı.

        Mekanik mücadeleyle başarı sağlanamayacağından dolayı biyolojik ve biyoteknik mücadeleye başladıklarına dikkati çeken Bayraktaroğlu, "2021 yılında 1350 faydalı böcek salımı yaptık. 2022 yılında 300, 2023'te 2 bin 680 ve şu anda da 2 bin 500 böcek salımı yapacağız. Çeşitli bölgelerde salım yapmaya devam ederek, süreci takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Bayraktaroğlu, biyolojik mücadele yürütülmesi nedeniyle sürecin uzun süreceğini ve doğanın kendisini dengeleyeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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