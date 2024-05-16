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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:52
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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Başköy köyünde jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada, 250 gram esrar, 300 kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 150 av tüfeği fişeği, 50 tabanca fişeği, 1500 makaron (filtreli sigara kağıdı), filizlendirme aleti, projektör, 3 LED ampul, 2 havalandırma fanı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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