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        Amasra'daki maden kazasında ölen işçinin adı, mezun olduğu üniversitedeki laboratuvara verildi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu'nun ismi, mezun olduğu Bartın Üniversitesi (BARÜ) Optisyenlik Programı'nın laboratuvarına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:55
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        Amasra'daki maden kazasında ölen işçinin adı, mezun olduğu üniversitedeki laboratuvara verildi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu'nun ismi, mezun olduğu Bartın Üniversitesi (BARÜ) Optisyenlik Programı'nın laboratuvarına verildi.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törene, Pınaroğlu'nun annesi Saniye ile babası Nazif Pınaroğlu, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölüm akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Uzun, yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden madencilerin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini belirtti.

        Madenciliğin, fiziksel güç gerektirmesinin ötesinde büyük özveri ve cesaret isteyen, dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Uzun, "Mezun öğrencimiz ve maden şehidi Berkay Pınaroğlu'nun adının ve hatıralarının yaşatılması sebebiyle bir araya geldiğimiz bu program vesilesiyle maden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

        Maden şehitleri için okunan duaların ardından "Berkay Pınaroğlu Optisyenlik Laboratuvarı" gezilerek incelemelerde bulunuldu. Laboratuvarda, Pınaroğlu ailesinin de bağışlarıyla alınan yeni nesil cihazlar ile makineler tanıtılarak kullanım alanlarına yönelik bilgiler verildi.

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