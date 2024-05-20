Bartın'da teknede ateş yakan 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

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