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        Bartın'da teknede ateş yakan 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları teknenin içinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:10
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        Bartın'da teknede ateş yakan 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları teknenin içinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki kişi öldü.

        Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

        Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

        Sabah tersaneye gelen ustalar, Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kırcı ve Beycan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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