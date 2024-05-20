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        Bartın'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

        Bartın'da yurtta kalan kız öğrenci, odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:36
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        Bartın'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
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        Bartın'da yurtta kalan kız öğrenci, odasında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi İ.E. (24), kaldığı yurtta akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyudu.

        Sabah arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan genç kız, uyanmayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İ.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesinin, memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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