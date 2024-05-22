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        Bartın Üniversitesinde 10. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen 10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:14
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        Bartın Üniversitesinde 10. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı
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        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen 10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

        BARÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda konuşan Vali Nurtaç Arslan, öğrencileri ve işverenleri buluşturma amacı taşıyan etkinliği, istihdam açısından önemli bulduklarını belirtti.

        Arslan, 16 yıllık genç bir üniversite olan BARÜ'nün, İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliğinin 10'uncusunu düzenlediğini kaydederek, BARÜ'nün öğrenciye verdiği değere değindi.

        İki gün sürecek etkinliğin verimli geçmesini temenni eden Arslan, gelecek nesillerin devraldığı bayrağı, daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığını vurguladı.

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da geleneksel hale getirilen İstihdam ve Kariyer Günleri'nin önemini anlattı.

        Nitelikli ve kaliteli eğitimin yanı sıra kariyer gelişimini de önemsediklerini bildiren Uzun, "Bu kapsamda öğrenci ve mezunlarımızı kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle tanıştırarak iş dünyasını yakından tanımaları ve onlarla birebir görüşme sağlamalarına katkı sunuyoruz. Türkiye'nin insan kaynağı gücüne nitelikli katkıda bulunmaya, gençlerimizin kariyer gelişimlerine yönelik etkinliklerde aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İŞKUR İl Müdürü Ali Solak ise öğrencilerin çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanları seferber ettiklerine işaret ederek, "Kamu, üniversite, sanayi işbirliğinin en iyi örneklerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün öncü firmalarıyla kurulan stantlarda bir araya gelen öğrencilerin, önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Türkiye'nin önemli girişimcilerinin öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, katılımcılar kariyer basamakları konularında tecrübelerini paylaştı.

        İki gün sürecek program kapsamında, BARÜ Geleneksel Pilav Günü etkinliği de gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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