Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri 790 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 790 yolcusuyla Amasra'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 790 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Ziyaretçilerin bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları da tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

        Bazı turistler de ilçede hediyelik eşya dükkanlarını gezerek alışveriş yaptı.

        Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı Kadir, yaşam savaşını kaybetti
        Otomobilin çarptığı Kadir, yaşam savaşını kaybetti
        İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Yasin, ağır yaralandı
        İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Yasin, ağır yaralandı
        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem'in ölüm nedeni belirlenemedi
        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem'in ölüm nedeni belirlenemedi
        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa müebbet hapis
        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa müebbet hapis
        Bartın Üniversitesinde 10. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı
        Bartın Üniversitesinde 10. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa