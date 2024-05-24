BARÜ'de milli sporcular için "Şampiyon Sporcular Alanı" oluşturuldu

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) müsabakalarda derece yapan milli sporcular için oluşturulan "Şampiyon Sporcular Alanı" törenle açıldı.

BARÜ'de düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'de oluşturulan spor iklimiyle, başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Sporu kurum kültürü haline getirdiklerini, spora ve sporcuya yapılan yatırımları artırdıklarını vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

"Bir yandan öğrencilerimize spor yapacakları yeni alanlar kazandırırken, diğer yandan ülkemizi başarıyla temsil edecek profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefledik. Çalışmalarımız neticesinde pek çok branşta milli sporcular yetiştirerek, madalyalar kazanmalarına katkıda bulunduk. Türk milletine büyük coşku, sevinç ve gurur yaşatan sporcuların başarılarının ardında, çok yoğun çalışma temposu ve fedakarlık var. Bu vesileyle BARÜ'lü milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük başarılara imza atacak nice sporcular yetiştireceğimize yürekten inanıyorum."