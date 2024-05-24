Bartın'da iki arkadaşın TEKNOFEST için ürettiği insansız hava aracı girişime dönüştü

Bartın'da iki arkadaş, yerli imkanlarla Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) geliştirdi.

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencileri Selim Doğukan Yolcu ve Özgür Uzunca, lisans eğitimleri devam ederken kurdukları Havacılık ve Uzay Kulübü bünyesinde TEKNOFEST yarışmaları için ürettikleri ilk İnsansız Hava Araçlarını (İHA) geliştirerek ZİHA'ya dönüştürdü.

Bu süreçte test uçuşlarını sürdüren iki arkadaş, KOSGEB'den de destek alarak şirket kurdu.

TÜBİTAK-1512 BİGG programına da başvuran öğrenciler, aldıkları destekle Bilişim Vadisi Teknopark'ta ikinci şubelerini açtı.

Yolcu, ülkede tarımsal ilaçlama uygulamalarında dron kullanımının giderek arttığına işaret ederek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli odaklı tarım dronumuzla çiftçilerimizin önünü açmış olacağız. Aynı zamanda geliştirdiğimiz özgün yazılım, algoritma ve aparatla ülke genelinde 120 milyon liraya yakın tasarruf ön görmekteyiz. Bunun yanında sudan yüzde 5, ilaçtan yüzde 10'luk verimlilik sağlamaktayız. Rakiplerimize kıyasala 100 dekarlık arazi başında yüzde 35 daha fazla arazi ilaçlamaktayız." diye konuştu.

Projeleriyle elde ettikleri başarı ve tecrübeleri iş fikrine dönüştürmeye karar verdiklerini aktaran Yolcu, "Bu sayede KOSGEB ile bu maceramız başladı." dedi.

Özgür Uzunca da dron geliştirmeye ilk olarak TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına yönelik başladıklarını belirterek, sonraki süreçte bunu tarım dronuna çevirdiklerini anlattı.

KOSGEB'in 2 farklı programından destek aldıklarını belirten Uzunca, "Bunun haricinde Bilişim Vadisinde bir programdan da destek aldık. 6 aylık ücretsiz açık ofis desteğimiz var. Bu doğrultusunda Bartın'da bir şirket kurduk. Diğer yandan Bilişim Vadisinde şirketleştik." dedi.

Dronun 2 metre kanat açıklığına sahip olduğunu dile getiren Uzunca, "Bunu çiftçilerimize taşıma kolaylığı olması için 1 metreye kadar indirebiliyoruz. Katlanabilir kol aparatımız var. 30 litre deposu var, 25 dönüm alanı ilaçlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.