Bartın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet sürücüsü, Bartın istikametine seyir halinde olan Latif K. yönetimindeki 78 SC 802 plakalı aracın önünde bir süre sürüklendi.

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