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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da eniştesinin cenaze törenine katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eniştesi İsmail Çetinkaya'nın cenaze törenine iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:00
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da eniştesinin cenaze törenine katıldı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eniştesi İsmail Çetinkaya'nın cenaze törenine iştirak etti.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 71 yaşındaki Çetinkaya'nın cenazesi, Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki evine getirildi.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve helallik alındı.

        Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın cenazesi, aile kabristanında defnedildi.

        Törene, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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