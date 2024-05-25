Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da eniştesinin cenaze törenine katıldı

Törene, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve helallik alındı.

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