Amasra mayısta 4 bin 302 kruvaziyer yolcusu ağırladı

Bartın'ın Amasra ilçesi, mayıs ayında 4 bin 302 kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaptı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm ilçesi Amasra'ya 832 yolcu ve 437 kişilik mürettebatıyla gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.