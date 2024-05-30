Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistinlilere bağışladı.

Öğrenciler, harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi'ne teslim etti.

İl Müftüsü Ömer Keskin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmüyle ve katliamıyla baş etmeye çalışan Filistin halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Ülkede tüm kesimlerin sık sık İsrail'e tepkilerini dile getirmeyi sürdürdüğünü aktaran Keskin, "Kur'an kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin de duygulandıran bir anına şahit olduk. Ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirmişler ve Filistin halkı için teslim ettiler. Minik yüreklerinin büyüklüğünü hepimize gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vali Arslan'dan çiftçilere ziyaret Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi"nden faydalanan çiftçilerle buluştu. Örtü değişimi yapılan seraları gezerek çiftçilerle sohbet eden Vali Arslan, kent genelinde 290 üreticiye yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteklemesi yapıldığını bildirdi. Arslan, 70 dekar alanda toplam 462 sera örtüsünün yenilendiğini belirterek, "Seracılığın yoğun yapıldığı Derbent köyümüzde ise 16 üreticimize yaklaşık 4 dekar alanda 50 seraya yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteklemesi yapıldı." dedi.