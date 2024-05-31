Bartın'da "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" kurulacak

Bartın'da, su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarını aynı anda ölçen "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" kurulması planlanıyor.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılması için hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ile Bartın Belediyesinin proje ortağı olduğu çalışmada, Bartın Çayı havzasının su döngüsündeki ani değişimler için "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" kurulacak.

Saha çalışmaları kapsamında Arıt Çayı ve Gökırmak Çayı havzasında inceleme yapıldı. Muhtarların ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında, görüş alışverişinde bulunuldu. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) analizleri ve saha çalışmalarına göre, istasyonların nihai konumları belirlenecek. Nehirdeki su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarını aynı anda ölçen "Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi" ile elde edilen veriler, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle veri merkezine aktarılacak.